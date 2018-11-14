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Audi TT поменяет концепцию
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Audi TT станет другой 

CarClub 4 часа назад
Фото: Audi
В Ингольштадте посетовали на снижающийся спрос на спортивные модели и пересмотрели концепцию ТТ.
В этом году Audi TT исполняется 20 лет. На протяжении трех поколений машина была представлена в виде купе и родстера. Однако четвертая генерация станет носителем новой концепции.
Маркетологи «колец» уловили снижение спроса на спортивные машины с привычными типами кузова и пропорциями. Значит, решили они, нужно предложить потребителям что-то новое. До смены поколения текущей модели еще четыре года (первые два поколения выпускались по восемь лет, нынешнее вышло в 2014-м), но прототипы обещают показать публике уже в ближайшие два года.
Audi TT превратится из купе классического в четырехдверное. Так практичнее, что должно привлечь тех клиентов, которые хотят использовать спорткар как единственный автомобиль. Кроме того, такие тренды задает автомобильная мода. Вспомним хотя бы BMW GranCoupe, Mercedes CLA и CLS.
Интересно, что ничего придумывать с нуля дизайнерам не придется. Концепт Audi TT Sportback именно с таким типом кузова построили еще в 2014 году! А за полгода до него родился Audi TT offroad concept. С учетом моды на кроссоверы, вседорожный ТТ мог бы появиться, однако с 2014 года о нем ничего не слышно.
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