Ещё
ГИБДД разработала новые требования к СТС
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД разработала новые требования к свидетельствам о регистрации машин 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ГИБДД вводит новые свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа МВД.
Новые требования к паспортам транспортного средства (ПТС) и СТС вступят в силу в августе 2019 года. В дополнение к привычному свидетельству на бумаге водители получат пластиковый документ нового поколения. По размеру он будет не больше водительского удостоверения. Кроме того, пластиковое СТС будет содержать чип.
На документах нового образца личные данные будут размещаться на лицевой стороне, технические — на задней.
При этом госпошлину за новые СТС ввели заранее, в августе 2018 года. Она составила 1,5 тысячи рублей за пластиковые свидетельства и 500 рублей — за бумажные.
Последние новости
Свидетель убийства Талькова заговорил спустя 27 лет Кремль принудил Англию впустую сжигать миллиарды фунтов Необычная шутка стюардессы над пассажиром взволновала Сеть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку20
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander
Автомобиль упал с эстакады ТТК в Москве1
Дума начеку: ни дня без штрафа!
Российским водителям выдадут новые документы1
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение