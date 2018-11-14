Парковка в центре: теперь по 500 рублей в час?

По 500 рублей в час: эксперты предложили поднять цену на парковку в центре Москвы

Эксперты Российского экономического университета им. Плеханова предложили властям Москвы разгрузить парковки в центре путем увеличения стоимости до 400-500 рублей в час. Об этом пишет « Российская газета ».

Таким образом, цена за наземную стоянку может быть доведена до уровня подземных паркингов в ЦУМе , отеле The Ritz-Carlton и Центральном детском магазине на Лубянке.

Исследователи ссылаются на мировую практику, по которой цена на дефицитную парковку не может быть в два-три раза ниже, чем в подземных паркингах (в Москве такое место стоит 400-500 рублей в час).

Повышение тарифов и сокращение бесплатного периода стоянки в 15 минут снизит загрузку парковок на 20% и освободит места для местных жителей. Власти должны не только повышать тарифы, но и создавать новые парковки, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто

«Есть точки, где стоимость парковки может быть повышена, поскольку есть стандарт. Допустим, если в течение дня занято 70% мест, то это адекватная цена, а если 100% — надо повышать. В Москве есть парковки, где 200 рублей в час (допустим, сейчас нет ни одного места возле Большого театра). Теоретически в будние дни можно припарковаться практически во всех районах города, есть места на платных парковках. С другой стороны, цена еще доступная. В этой ситуации хочется, чтобы играли не только за счет повышения цены, но и за счет появления новых парковочных мест, число которых сокращается каждый год. Например, в прошлом году по результатам программы «Моя улица» число парковочных мест в центре сократилось на треть».

Если тарифы на парковку вырастут, это серьезно скажется на рентабельности курьерского бизнеса, говорит гендиректор City Express Алексей Кичатов

«Существуют ситуации, когда тебе приходится где-то ждать (постоянная работа под клиента, ожидание в одном и том же месте), здесь идет разговор конкретно с клиентом по поводу повышающих коэффициентов, связанных с парковкой. Ты обсуждаешь с клиентом этот вопрос, либо он помогает тебе сделать это бесплатно, либо оплачивает парковку. Если будут ситуации, когда мы начнем платить 400-500 рублей, это скажется в себестоимости доставки одного отправления. Если оно превысит определенные показатели, то мы вынуждены будем пересмотреть цену для потребителя».

В последний раз тарифы на парковку в столице менялись в 2016 году, тогда в городе появились первые места стоимостью 200 рублей в час.