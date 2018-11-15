В РФ запретили продавать популярный китайский кроссовер

В России запретили продавать популярный китайский кроссовер

СМИ узнали, что у Росстандарта возникли претензии к безопасности Chery Tiggo 3.

Выяснилось, что во время испытаний Chery Tiggo 3, прошедшие летом, в ведомстве выявили несколько проблем, которые угрожают безопасности водителя и пассажиров. Во-первых, экспертов заинтересовало остекление автомобиля. Дело в том, что сами по себе стекла имеют сертификат безопасности, а в сборе полнокомплектного транспортного средства — нет.

Во-вторых, нарекания вызвало качество двухсторонней связи с оператором при использовании системы ЭРА-ГЛОНАСС. Последняя, напомним, производится в России и в обязательном порядке устанавливается на все ввозимые и производимые в страну автомобили.

Как выяснило издание "Авторевю" , в настоящее время продажи Tiggo 3 приостановлены, однако это касается только автомобилей 2018 года выпуска с механической трансмиссией — кроссоверы с вариатором до сих пор доступны. В самой Chery изучают отчет ведомства, после чего российское представительство бренда совместно с Росстандартом согласуют программу мероприятий по устранению претензий.

В ведомстве в свою очередь заявили, что по факту выявленных недочетов в кроссовере Tiggo 3 "будут возбуждены административные дела в отношении юридического и должностного лица".