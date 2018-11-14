Российским водителям выдадут новые документы

СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) российских водителей станет пластиковым и уменьшится до размеров водительских прав (85,6 х 54 мм). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ МВД

Документ вводит новые СТС двух образцов: обычное бумажное СТС и пластиковое свидетельство нового поколения с закругленными концами. В перспективе в СТС нового поколения встроят чип.

Госпошлина за новые бумажные СТС составит 500 рублей, а за пластиковые свидетельства — 1,5 тысячи.

Сейчас на лицевой стороне СТС размещают такие данные: VIN-номер, марка, модель, тип ТС, категория ТС, год выпуска, номер шасси, цвет, мощность двигателя, экологический класс двигателя и масса. На другой стороне содержатся данные собственника, в том числе ФИО и адрес.

В новых свидетельствах личные данные водителя перенесут на лицевую сторону, а технические характеристики машины — на оборотную.

В раздел «особые отметки» обновленного свидетельства разрешат вносить информацию о дополнительной маркировке машины. Это пригодится, если у машины сгниют или проржавеют заводские идентификационные номера.