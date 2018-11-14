Перебитые и ржавые VIN-номера заменят полицейской маркировкой

В российском МВД предлагают упростить идентификацию автомобилей с нечитаемыми или измененными VIN-номерами. Такие "проблемные" машины в дальнейшем можно будет продавать и регистрировать, как обычные.

МВД РФ собирается внедрить новый способ идентификации автомобилей, чьи VIN-номера были "съедены" ржавчиной, перебиты угонщиками или повреждены в аварии. Как сообщают "РИА Новости", ведомство предлагает наносить на автомобили специальную полицейскую маркировку, с помощью которой можно будет идентифицировать исходные маркировочные данные конкретной машины.

Такая дополнительная маркировка должна наноситься "зеркально" заводской. Перед этим эксперты-криминалисты проведут все необходимые исследования и экспертизы, чтобы идентифицировать автомобиль с поврежденными знаками. В результате нанесения полицейской маркировки будет выдаваться подтверждающий документ по особой форме, а само маркировочное значение, вероятно, занесут в СТС и ПТС.

В каком виде будет наноситься новая маркировка (будет ли это чеканка или отдельная табличка), пока не уточняется. Но самое важное, что после получения такой дополнительной идентификации с "проблемным" автомобилем можно будет производить любые регистрационные действия, связанные с продажей и снятием/постановкой на учет.

"Проектом постановления правительства РФ предполагается утвердить требования к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства, маркировка которых уничтожена из-за коррозии или проведенного ремонта либо подделана, скрыта, изменена или уничтожена вследствие противоправных действий третьих лиц", — поясняют в МВД РФ.

Со своей стороны отметим, что наличие самой процедуры дополнительной маркировки заметно облегчит жизнь владельцев различных внедорожников, у которых VIN-номер расположен на раме и за несколько лет "съедается" ржавчиной, а также обладателей "перебитых" машин, признанных в установленном порядке добросовестными покупателями.