Ещё
Hyundai привезет в Россию обновленную Elantra
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai привезет в Россию обновленный седан Elantra 

Автостат + ещё 2 47 минут назад
Фото: Автостат
Обновленный седан Hyundai Elantra появится на российском рынке в начале 2019 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», добавив, что подробности о новинке будут объявлены позднее.
Hyundai Elantra шестого поколения поступила в продажу на российском рынке в июне 2016 года. Производство модели налажено на калининградском заводе «Автотор». Hyundai Elantra предлагается в России с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 мощностью 128 и 150 л.с. Оба сочетаются с механической или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Цены на модель составляют от 994 тысяч до 1 млн 275 тыс. рублей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе 2018 года компания Hyundai официально представила обновленный седан Elantra в спецификации для североамериканского рынка. Модель получила измененную внешность и расширенный перечень систем безопасности. Среди них — системы предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, контроля слепых зон, предупреждения о смене полосы движения, а также камера заднего вида, предупреждающая об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении. Новинка в оснащении модели — мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем (доступна на старших версиях), а также возможность установки 17— или 18-дюймовых колесных дисков.
Автостат: последние новости
Дилерам предоставят право участия в регистрации продаваемых ими автомобилей АВТОВАЗ восстанавливает экспорт автомобилей LADA в Турцию Стали известны новые подробности об упрощенном взыскании штрафов ГИБДД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По «Берёзовой роще» пронеслась передвижная баня с девушками в купальниках
В Китае показали преобразившийся KIA Sportage
Новое поколение Forester начали продавать в РФ
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку24
KIA Soul 2019 показали перед дебютом в Лос-Анджелесе
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение