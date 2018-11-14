В США продают «Шишигу» за 169 тысяч рублей

На американском сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже полноприводного грузовика ГАЗ-66. На момент подготовки новости максимальная ставка за «Шишигу» с пробегом 2600 километров составляла 2500 долларов (169 тысяч рублей по текущему курсу). В России за машину 1983 года просят около полумиллиона рублей.

Судя по фотографиям, грузовик находится в очень хорошем состоянии. Продавец сообщает, что это один из автомобилей, проданных с военной консервации в Венгрии в 1989 году. Машина требует небольших доработок: ремонта тормозной системы, очистки топливного бака, замены генератора и карбюратора.

Судя по лебедке, это модификация ГАЗ-66-05 с экранированным электрооборудованием, и централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах. Грузовик оснащен 4,2-литровым бензиновым двигателем V8, выдающим 115 лошадиных сил и 295 Нм крутящего момента. Коробка — четырехступенчатая «механика». Привод — полный с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах.