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В США продают «Шишигу» за 169 тысяч рублей
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В США продают «Шишигу» за 169 тысяч рублей 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Bring A Trailer
На американском сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже полноприводного грузовика ГАЗ-66. На момент подготовки новости максимальная ставка за «Шишигу» с пробегом 2600 километров составляла 2500 долларов (169 тысяч рублей по текущему курсу). В России за машину 1983 года просят около полумиллиона рублей.
Судя по фотографиям, грузовик находится в очень хорошем состоянии. Продавец сообщает, что это один из автомобилей, проданных с военной консервации в Венгрии в 1989 году. Машина требует небольших доработок: ремонта тормозной системы, очистки топливного бака, замены генератора и карбюратора.
Судя по лебедке, это модификация ГАЗ-66-05 с экранированным электрооборудованием, и централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах. Грузовик оснащен 4,2-литровым бензиновым двигателем V8, выдающим 115 лошадиных сил и 295 Нм крутящего момента. Коробка — четырехступенчатая «механика». Привод — полный с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах.
Ранее на Bring A Trailer продали 18-летний Honda S2000. Родстер с пробегом 1610 километров оценили в 48 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей по текущему курсу).
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