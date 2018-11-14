Дума начеку: ни дня без штрафа!

Камеры будут фиксировать отсутствие ТО — каждый день большой штраф!

Госдума уже в ближайшее время примет ряд поправок в КоАП и Уголовный кодекс, которыми вводится целый ряд штрафов за нарушения в сфере техосмотра. Коснутся они как водителей, передвигающихся без диагностической карты, так и нерадивых операторов.

За отсутствие техосмотра (то есть, диагностической карты) поправками предлагается ввести штраф в размере 2 000 рублей. Интересно, что, по планам инициаторов проекта, выписывать такие штрафы на основании информационных баз будут камеры автоматической фиксации. Поэтому, как сообщает "Коммерсант", оштрафовать водителя за это нарушение можно будет только один раз в сутки.

Предусматривают поправки и наказания для операторов техосмотра, выписывающих диагностические карты без проведения процедур. Например, должностное лицо, выдавшее такую карту без проведения собственно осмотра или закрывшее глаза на некоторые нарушения, будет оштрафовано на 10 000 рублей за первое нарушение, а после второго — дисквалифицировано, при этом на организацию наложат штраф в полмиллиона.

Если же организация занимается проведением ТО, не имея на это соответствующей аккредитации, наказания будут еще жестче — штраф до 300 000 рублей для фирмы и арест до полугода для ее сотрудников.