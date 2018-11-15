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Электрический Ford Mustang запустят в серию
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Электрический Ford Mustang запустят в серию 

Популярная механика + ещё 2 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Charge Automotive выпустит лимитированную серию классических Ford Mustang с электрической силовой установкой; машины будут представлены в лицензированных кузовах фастбек или кабриолет; общий тираж серии составит 499 экземпляров.
Как сообщается, классические «Мустанги» будут оснащены силовыми установками производства компании Arrival. Пиковая мощность агрегата — 408 лошадиных сил и 1 200 Нм крутящего момента; до первой «сотни» машины смогут разгоняться за 3,09 секунды. Емкость батарейного блока — 64 киловатт-часа; запас хода модели — 200 километров.
Как видно из ролика, электрические Mustang получат крупный центральный дисплей, посредством которого будет осуществляться управление основными функциями. Кроме того, можно заметить, что автомобиль будет оснащен переключаемым с заднего на полный приводом.
Начальная цена модели составит 200 000 фунтов стерлингов; поставки, как ожидается, начнутся в сентябре 2019 года.
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