В Москве заработает каршеринг электромобилей

В Москве заработает сервис краткосрочной аренды электромобилей

Кашерингом является сервис по предоставлению машин в краткосрочную аренду с поминутной тарификацией. Такая услуга пригодится тем жителям и гостям Москвы, которые часто совершают короткие поездки по улицам города.

Подобные службы в столице активно развиваются с конца 2015 года. На сегодняшний день насчитывается около 15 кашеринговых фирм. В сумме для аренды доступно более 13 тысяч машин, на которых совершается от 50 тысяч поездок в день. Совсем скоро все желающие смогут взять в аренду электрокар, уже есть некоторые компании, желающие расширить спектр услуг.

По словам заместителя директора транспортного департамента столицы, Москва готова к запуску нового сервиса. Всего в городе функционирует около сотни зарядных устройств и примерно столько же зарядных станций, кроме того существует закон, по которому электрокары имеют право на бесплатную парковку в любой точке столицы, поэтому спрос на подобный кашеринговый сервис обещает быть высоким.