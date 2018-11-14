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В Москве заработает каршеринг электромобилей
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В Москве заработает сервис краткосрочной аренды электромобилей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Кашерингом является сервис по предоставлению машин в краткосрочную аренду с поминутной тарификацией. Такая услуга пригодится тем жителям и гостям Москвы, которые часто совершают короткие поездки по улицам города.
Подобные службы в столице активно развиваются с конца 2015 года. На сегодняшний день насчитывается около 15 кашеринговых фирм. В сумме для аренды доступно более 13 тысяч машин, на которых совершается от 50 тысяч поездок в день. Совсем скоро все желающие смогут взять в аренду электрокар, уже есть некоторые компании, желающие расширить спектр услуг.
По словам заместителя директора транспортного департамента столицы, Москва готова к запуску нового сервиса. Всего в городе функционирует около сотни зарядных устройств и примерно столько же зарядных станций, кроме того существует закон, по которому электрокары имеют право на бесплатную парковку в любой точке столицы, поэтому спрос на подобный кашеринговый сервис обещает быть высоким.
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