В России запретили продажи кроссовера Chery Tiggo 3

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по результатам краш-теста приостановило продажи кроссовера Chery Tiggo 3 в России.

В ходе испытаний проверялись уровень выбросов, защита водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновения, уровень шума и содержание вредных веществ в воздухе салона, оснащение машин системой вызова экстренных оперативных служб и т. д.

Тесты проводились в соответствии с Правилами ЕЭК ООН 94-01 (Технический регламент РФ "О безопасности колесных транспортных средств") с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч.

В итоге у Росстандарта появились вопросы к безопасности стекол и качеству аварийной связи Tiggo 3.

В пресс-службе китайской марки "РГ" рассказали, что "претензия к автомобильным стеклам возникла в связи с тем, что информация о знаках омологации (маркировки) на стеклах не включена в ОТТС".

По поводу второй проблемы в Chery нам ответили, что "в Tiggo 3 применяется модуль ЭРА-ГЛОНАСС отечественного производителя и сейчас специалисты самой компании и поставщика изучают отчет Росстандарта и компоненты устройства для устранения причин претензий, а также готовятся провести всестороннюю проверку совместно с испытательным центром".

В китайской компании также добавили, что запрет на продажи модели касается только модификаций 2018 года выпуска с механической коробкой передач. В отчете Росстандарта же таких подробностей нет. В то же время ведомство отмечает, что по указанным фактам несоответствия модели Tiggo 3 требованиям безопасности будут возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица.

"По результатам проверочных работ Chery и Росстандарт согласуют программу мероприятий по устранению претензий, выявленных в ходе испытания автомобиля", — рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Chery Tiggo 3 предлагается российским покупателям в пяти комплектациях по цене от 859 900 до 929 900 рублей.

На автомобиль устанавливается двигатель ACTECO серии SQRE4G16, разработанный китайским концерном в партнерстве с австрийской компанией AVL. Это бензиновый силовой агрегат 1.6DVVT, развивающий мощность 126 л.с. и имеющий максимальный крутящий момент 160 Нм.

С января по октябрь текущего года российские дилеры марки реализовали 4 684 автомобиля, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2017 года. Кроме Tiggo 3 компания продает в нашей стране также кроссоверы Tiggo 2 и Tiggo 5.