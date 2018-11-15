Назван российский город с худшими дорогами

Тюмень возглавила рейтинг российских городов с лучшими дорогами

Тюмень, Набережные Челны и Москва возглавили рейтинг российских городов с лучшим дорожным покрытием, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, имеющегося в распоряжении РИА Новости

Россиянам на вопрос "Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как…" предлагалось выбрать варианты ответа "отличное", "хорошее", "удовлетворительное", "неудовлетворительное". Результаты исследования показали, что Тюмень стала абсолютным лидером рейтинга 2018 года с недосягаемо высоким средним баллом за состояние дорожного полотна (4,25). Отмечается, что 40% участников исследования назвали дороги города "отличными", 47% оценили их состояние как "хорошее", 10% — как "удовлетворительное".

"На втором месте — Набережные Челны: качество дорог в родном городе жители оценили на 3,75 балла. Таким образом, два города-пятисоттысячника обогнали Москву. Средний балл за состояние дорог в столице — 3,57. Санкт-Петербург не вошел даже в первую десятку, занимая лишь 13 строку рейтинга с 3,08 балла", — говорится в исследовании.

В десятку городов с хорошими дорогами также попали Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13).

В "хвосте" списка оказались Саратов и Рязань с результатом в 2,54 и 2,52 балла соответственно. Наибольшее же число негативных отзывов о состоянии автодорог оставили жители Владивостока (средний балл города в рейтинге — 2,45).

Исследование проводилось с 25 октября по 12 ноября 2018 года, в нем приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тысяч человек. Участники исследования — экономически активное население старше 18 лет, имеющее водительские права. Размер выборки — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.