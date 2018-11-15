Названы города России с лучшими дорогами

Тюмень заняла первое место в рейтинге российских городов с лучшим дорожным покрытием. Об этом свидетельствует опрос SuperJob.

Исследование основывается на данных соцопроса жителей 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек, проведенного в конце октября — начале ноября. Респонденты — экономически активные жители старше 18 лет и с водительскими правами. В Москве и Санкт-Петербурге опрашивались по 1000 человек, в других городах — по 500 человек, пишет РИА Новости

Респонденты должны были закончить предложение "Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как…". На выбор предлагались ответы "отличное", "хорошее", "удовлетворительное" и "неудовлетворительное".

По этой методике лидером рейтинга стала Тюмень (средний балл — 4,25), где 40 процентов опрошенных выбрали вариант "отличное", 47 процентов — "хорошее" и 10 процентов назвали дороги города "удовлетворительными".

Второе место со средним баллом 3,75 заняли Набережные Челны, третье место у Москвы (3,57). Санкт-Петербург занял в рейтинге 13-е место со средним баллом 3,08.

В топ-10 городов, где преобладали положительные оценки качества дорожного покрытия жителями, также вошли Кемерово (3,5), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13).

Последние три места в рейтинге получили Саратов (2,54), Рязань (2,52) и Владивосток (2,45).