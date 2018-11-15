Бюджетный кроссовер Kia SP представят в Китае

Южнокорейский Kia на автошоу в Гуанчжоу анонсирует прототип бюджетного внедорожника SP.

В интернете уже есть снимки кроссовера, которые были сделаны на монтаже KIA.

Фото дают понять, что автомобиль, который сделан на платформе концепта SP, будет глобальной версией от автопроизводителя, а значит, может появиться и у нас.

База SP унифицирована с платформой Hyundai Creta, что даст возможность наладить выпуск компакт-кросса в КНР, России, Индии и Бразилии, именно в тех странах, где сходит с площадок популярный Hyundai.

Kia SP впервые был показан на автошоу в Нью-Дели в этом году. Кроссовер имеет свой дизайн с двухуровневой передней светодиодной оптикой, измененной решеткой радиатора, обвесом из пластика, двумя декоративными глушителями сзади на бампере.

Внутри внедорожник может похвастаться виртуальной "приборкой", которая визуально объединена с мультимедийным дисплеем тачпад.

Эксперты утверждают, что в движение бюджетные кроссоверы будут приводиться турбированным однолитровым мотором на 118 лошадиных сил или 1,5-литровым дизельным движком на 115 "лошадей".

В тандеме с ними поработают 6-диапазонная автоматическая коробка или 6-диапазонная "механика".

О цене никакой информации нет.