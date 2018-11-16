Кнопку ГЛОНАСС пока не будут ставить на праворульные авто

Медведев заявил о временном разрешении не ставить кнопку ГЛОНАСС на праворульные авто

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением врио губернатора Приморья и вице-премьера Юрия Трутнева о необходимости решить проблему установки системы аварийного оповещения ГЛОНАСС на подержанные праворульные автомобили. Об этом он заявил на трехстронней встрече во Владивостоке в пятницу.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система "ЭРА-ГЛОНАСС". В Приморье это привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно, а иногда не работает вовсе. Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке заявил, что жители Приморского края должны сами решать, стоит ли устанавливать систему на привезенные праворульные иномарки.

"Я не могу не согласиться с вами в том, что для того, чтобы эта система работала так, как она была запланирована, нужно чтобы она была интегрирована в мозги автомобиля, то есть вся электроника подчинялась вот этому оборудованию… Проблема есть, не очень понятно за что люди платят, я имею в виду установку, если эффект не достигается. Давайте еще раз проанализируем, и, в целом, можно подумать о порядке, временном, я подчеркиваю, порядке ввоза такого рода автомобилей, посмотреть на то, как эти процессы пойдут, и здесь, в Приморье, и на территории Дальневосточного федерального округа. Пусть временный порядок будет подготовлен, посмотрим как он будет работать, я поручение по вашему обращению дам", — сказал Медведев.

Как сообщил в середине октября на встрече с Трутневым временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко, сейчас жители Приморья вынуждены нести дополнительные расходы, так как затраты на установку систем ГЛОНАСС с 1 апреля 2018 года подорожали с 28 до 33 тыс. рублей.