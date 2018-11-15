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Чиновников пересадят на автомобили проекта «Кортеж»
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Чиновников пересадят на автомобили проекта «Кортеж» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Управделами президента РФ Александр Колпаков заявил, что его ведомство будет закупать для госслужащих российские автомобили Aurus (проект «Кортеж»). Об этом сообщает ТАСС.
По словам Колпакова, эти машины закупят, когда понадобится обновить автопарк. Он заверил, что госслужащие обязательно поддержат российских производителей.
Автотранспортный комбинат Управделами президента обслуживает администрацию президента и парламент.
Как отмечает ТАСС, автопарк ведомства постоянно обновляется и пополняется иномарками, произведенными в России. За последнее время в автопарке появились новые модели Hyundai i40, Genesis G80 и Genesis G90.
Aurus Senat, первый автомобиль проекта «Кортеж», представили на инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году. Позже президент заявил о необходимости наладить «нормальное производство» джипов и седанов проекта и пустить их в массы. По его словам, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых граждан, но и у людей со средним достатком.
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