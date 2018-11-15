В Китае показали преобразившийся KIA Sportage

В Китае состоялась презентация обновленной версии кроссовера KIA KX5, известного в нашей стране под именем KIA Sportage . Новинка получила полностью пересмотренную переднюю часть кузова, но сохранила свои технические характеристики.

Дизайнеры корейского бренда предусмотрели крупную радиаторную решетку, зауженную переднюю оптику, новые бампера с увеличенными секциями противотуманной оптики и новые задние фары. В целом внешность оказалась серьезно изменена. Будут новшества и в оформлении интерьера, но о них представители бренда пока предпочитают умалчивать.

В качестве основного силового агрегата используется современный 1.6-литровый турбированный мотор с отдачей в 177 «лошадей». Подобный двигатель доступен и для KIA Sportage на российском рынке. Кроме того, китайским покупателям предлагается 161-сильный 2.0-литровый «атмосферник», устанавливаемый на базовые версии кроссовера. В первом случае используется только «робот», а во втором «механика» или «автомат».

В продаже кроссовер должен появиться практически сразу после презентации, а цены на рестайлинговый KIA KX5 станут известны после официальной презентации. В дальнейшем аналогичные изменения должна претерпеть и модель Sportage, предлагаемая в других странах.