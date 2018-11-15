ОСАГО для некоторых автомобилистов может подешеветь

Центробанк рассмотрит возможность добровольного использования "черных ящиков" в автомобилях для оптимизации стоимости "автогражданки".

По задумке депутатов, водители могут по своему желанию установить телематическое устройство и платить за ОСАГО только в те дни, когда используют автомобили. Пример такой привязки: допустим, страховка приобретается на 30 дней, "черный ящик" фиксирует количество суток езды, после чего списывается сумма за одни, двое или десять суток фактического использования ТС.

Напомним, что телеметрическое оборудование уже используется страховыми компаниями при расчете стоимости каско — на основе данных "ящика" оценивается манера вождения водителя и вероятность попадания в ДТП по его вине. Однако массового распространения "черные ящики" пока не получили. По информации "Российская газета", на сегодняшний день в стране эксплуатируются около 25 тыс. таких устройств при почти 60 млн зарегистрированных автомобилей.

Кроме того, неясно, как система будет работать в случае, если автомобиль стал участников аварии, будучи припаркованным во дворе. Получается, что страховой случай может наступить тогда, когда ТС не используется, а значит выплату по ОСАГО автовладелец не получит.