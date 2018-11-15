Названы популярные у россиян среднего возраста авто

Исследование: Марки автомобилей Toyota, Lada и Nissan наиболее популярны у россиян среднего возраста

Lada и Марки автомобилей Toyota Nissan наиболее популярны у россиян среднего возраста, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и выяснили, какие марки и модели автомобилей наиболее популярны среди людей среднего возраста в нашей стране. По результатам опроса выяснилось, что лидирует здесь Toyota, которой принадлежит 14,3% от общего числа респондентов соответствующей возрастной категории. Иными словами, каждый седьмой россиянин среднего возраста является владельцем автомобиля указанной японской марки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на втором месте по этому показателю находится отечественная Lada (11,4%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд — Nissan, на долю которого пришлось 7% опрошенных.

«А вот модельный рейтинг возглавляет продукция отечественного автопрома. Так, часть россиян среднего возраста являются владельцами автомобилей семейства Lada Samara, доля которого составляет 2,4% от всех участников опроса. Далее с небольшим отставанием следуют иномарки Ford Focus и Toyota Corolla (2,3% и 2,2% соответственно). Рубеж в 2% преодолевает и отечественная Lada Kalina (2,1%)», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе исследования было суммарно обработано более 63 тыс. анкет респондентов в возрасте от 36 до 55 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 гг., при этом учитывались марки и модели, количество анкет по которым составило не менее 100 штук.