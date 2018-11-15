Новое поколение Forester начали продавать в РФ

Новое поколение кроссовера Subaru Forester начали продавать в России

Сегодня, 15 ноября, официально стартовали продажи нового поколения кроссовера Subaru Forester в России.

Автомобиль, представленный весной этого года, сохранил прежние размеры и не сильно изменился внешне. Но в основе конструкции теперь лежит новая модульная платформа, общая с моделью Subaru XV , салон стал просторнее, а отделка интерьера теперь выглядит более дорого.

Новый «Форестер» для российского рынка комплектуется модернизированными оппозитными моторами, знакомыми по машинам прежнего поколения. Базовый — двухлитровый двигатель, развивающий 150 сил, альтернатива ему — агрегат объёмом 2,5 литра, мощность которого выросла с 171 до 185 л. с.

Кроссовер предлагается только с полным приводом и вариатором. Версия с механической коробкой передач, а также модификация с мощным двухлитровым турбомотором исчезли из модельного ряда.

Цены на новый «Форестер» объявили в начале октября, но с тех пор стоимость автомобиля уже успела увеличиться на 20 тысяч рублей.

Базовый двухлитровый кроссовер теперь оценивается в 1 959 000 рублей (в оснащении такой машины — семь подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система, обогрев передних сидений, электрорегулировки водительского сиденья, датчики света и дождя, светодиодные фары).

Subaru Forester 2.5 стоит от 2 429 900 рублей, его комплектация дополнена кожаным салоном, обогревом руля и задних сидений, камерой заднего вида, бесключевым доступом, навигацией и электроприводом пятой двери.