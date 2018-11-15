Ещё
Новое поколение Forester начали продавать в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новое поколение кроссовера Subaru Forester начали продавать в России 

Wroom.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Subaru
Сегодня, 15 ноября, официально стартовали продажи нового поколения кроссовера Subaru Forester в России.
Автомобиль, представленный весной этого года, сохранил прежние размеры и не сильно изменился внешне. Но в основе конструкции теперь лежит новая модульная платформа, общая с моделью Subaru XV, салон стал просторнее, а отделка интерьера теперь выглядит более дорого.
Новый «Форестер» для российского рынка комплектуется модернизированными оппозитными моторами, знакомыми по машинам прежнего поколения. Базовый — двухлитровый двигатель, развивающий 150 сил, альтернатива ему — агрегат объёмом 2,5 литра, мощность которого выросла с 171 до 185 л. с.
Кроссовер предлагается только с полным приводом и вариатором. Версия с механической коробкой передач, а также модификация с мощным двухлитровым турбомотором исчезли из модельного ряда.
Цены на новый «Форестер» объявили в начале октября, но с тех пор стоимость автомобиля уже успела увеличиться на 20 тысяч рублей.
Базовый двухлитровый кроссовер теперь оценивается в 1 959 000 рублей (в оснащении такой машины — семь подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система, обогрев передних сидений, электрорегулировки водительского сиденья, датчики света и дождя, светодиодные фары).
Subaru Forester 2.5 стоит от 2 429 900 рублей, его комплектация дополнена кожаным салоном, обогревом руля и задних сидений, камерой заднего вида, бесключевым доступом, навигацией и электроприводом пятой двери.
Wroom.ru: последние новости
Новый закон об упрощённом списании штрафов ГИБДД: как это будет работать? Объявлены рублёвые цены на новый седан Mercedes-Benz A-класса Росстандарт запретил продавать кроссоверы Chery Tiggo 3 в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По «Берёзовой роще» пронеслась передвижная баня с девушками в купальниках
В Китае показали преобразившийся KIA Sportage
Hyundai привезет в Россию обновленную Elantra
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку24
KIA Soul 2019 показали перед дебютом в Лос-Анджелесе
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение