Назван способ избежать штрафа за нечитаемые номера

Издание «АвтоВзгляд» посоветовало протирать госномера машины прямо перед инспектором ГИБДД , чтобы избежать штрафа за «нечитаемость».

По версии издания, если сказать инспектору, что номера были чистыми перед выездом, а затем протереть их тряпкой с незамерзайкой, претензий к водителю не будет.

«АвтоВзгляд» напомнил, что в светлое время суток под понятие «нечитаемого» номера подпадают оба регистрационных знака хотя бы с одним символом, который трудно разобрать с расстояния в 20 метров. Ночью проблема нечитаемости касается только заднего номера.

По данным издания, в «грязное» время года водителей редко штрафуют за это нарушение, но водители, которые хамят инспекторам, могут уехать с протоколами.

Также «АвтоВзгляд» отсоветовал водителям фабриковать доказательства в свою пользу: быстро протирать номера и фотографировать инспектора, выписывающего протокол, на фоне чистых знаков. Сотрудник ГИБДД, скорее всего, успеет сделать снимок грязных номеров еще до выхода водителя из авто.

По статье 12.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, за нечитаемые номера водителю грозит штраф в 500 рублей.