Российских чиновников пересадят на автомобили Aurus

Первой государственной организацией, выступившей с инициативой о переводе чиновничьего гаража на отечественные рельсы, стало Управление делами президента РФ. Как заявил агентству "ТАСС" управляющий делами президента Александр Колпаков , возглавляемое им ведомство уже к этому готово.

"Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей", — отметил Колпаков.

В ведении "Автотранспортного комбината" Управления делами президента, между тем, находится целый ряд властных органов, включая правительство, парламент и администрацию президента — именно комбинат занимается их транспортным обслуживанием. По некоторым данным, парк комбината включает в себя около 700 транспортных средств, причем в него помимо легковых машин входят и грузовики, и автобусы.

Учитывая, что процесс пересадки отечественных чиновников на "Аурусы" "завязан" на старт массового производства, ожидать начала масштабной закупки автомобилей этого бренда придется еще как минимум год. Дело в том, что, как ранее заявлял министр промышленности Денис Мантуров , стартует массовый выпуск только с завершением разработки внедорожника "Комендант", а его не приходится ожидать ранее конца следующего года. Кроме того, участники проекта "Кортеж" еще не договорились о площадке, которая сможет обеспечить массовый выпуск "Аурусов".

В настоящее время седаны и лимузины Aurus Senat собирают на мощностях НАМИ, но они не позволяют выпускать более нескольких сотен машин в год.