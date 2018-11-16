Тарифы на техосмотр могут вырасти

Тарифы на технический осмотр автомобилей в России «далеки от идеала» и должны быть пересмотрены. В этом уверены, как сообщает «Коммерсант» , операторы ТО.

Накануне они поучаствовали в круглом столе в Госдуме , на котором обсуждался разработанный Министерством экономики проект закона о реформе системы техосмотра.

Среди прочего документ, который уже был одобрен комитетом по государственному строительству нижней палаты парламента, подразумевает перевод диагностических карт в электронный вид, штрафы за езду без них и, к примеру, съемку процесса ТО.

По словам вице-президента Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Александра Парфентьева, нынешняя система тарифообразования в системе ТО «далека от идеала», в том числе потому, что не позволяет операторам проводить техосмотр с «нормальными» экспертами и на современном оборудовании.

Сейчас тарифы определяются властями регионов на основе методики Федеральной службы по тарифам . Например, в Москве тариф на техосмотр составляет 720 рублей, а в Санкт-Петербурге — 880.