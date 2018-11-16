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Тарифы на техосмотр могут вырасти
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Тарифы на техосмотр могут вырасти 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тарифы на технический осмотр автомобилей в России «далеки от идеала» и должны быть пересмотрены. В этом уверены, как сообщает «Коммерсант», операторы ТО.
Накануне они поучаствовали в круглом столе в Госдуме, на котором обсуждался разработанный Министерством экономики проект закона о реформе системы техосмотра.
Среди прочего документ, который уже был одобрен комитетом по государственному строительству нижней палаты парламента, подразумевает перевод диагностических карт в электронный вид, штрафы за езду без них и, к примеру, съемку процесса ТО.
По словам вице-президента Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Александра Парфентьева, нынешняя система тарифообразования в системе ТО «далека от идеала», в том числе потому, что не позволяет операторам проводить техосмотр с «нормальными» экспертами и на современном оборудовании.
Сейчас тарифы определяются властями регионов на основе методики Федеральной службы по тарифам. Например, в Москве тариф на техосмотр составляет 720 рублей, а в Санкт-Петербурге — 880.
Участвовавший в круглом столе представитель Министерства экономики Александр Вдовин заявил о готовности ведомства «подумать» об изменении тарифов, в частности, о введении нижней ценовой планки.
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