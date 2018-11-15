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Toyota покажет новый вариант Avalon
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Toyota покажет новый вариант Avalon 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Премьера версии флагманского седана Toyota Avalon состоится на автосалоне в Гуанчжоу.
На предстоящем мероприятии покажут модификацию Avalon, предназначенную для китайского рынка. От североамериканского собрата машину будут отличать измененные фары и немного иная решетка радиатора.
Кроме того, будут и другие варианты мотора. Это бензиновый двигатель на 2,5 литра с мощностью в 178 лошадиных сил. Он позаимствован у китайской версии Toyota Camry. Также будет и гибридный вариант с потенциалом в 209 лошадиных сил.
В США Toyota Avalon образца 2019 года начала продаваться в апреле нынешнего года. Автомобиль использует платформу TNGA, на которой ездят другие представители Toyota — Prius и Camry.
На североамериканском континенте автомобиль будет предлагаться в нескольких вариантах исполнения. Поэтому стоимость варьируется от 35 500 до 42 800 долларов в зависимости от комплектации.
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