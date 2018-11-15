Ford и Walmart объединились для разработки беспилотников

Автономные транспортные средства становятся все более популярными, и тем самым стимулируют такие компании, как Ford Walmart , работать сообща.

Учитывая огромную конкуренцию среди марок, которые разрабатывают и исследуют автономные технологии, Ford и Walmart необходимо максимально быстро довести до совершенства свои продукты и внедрить их для использования в службу доставки Postmates. Напоминаем, американская корпорация уже начала тестировать беспилотные автомобили в Майами и Вашингтоне, а также опробовал услугу доставки пиццы Domino с использованием аналогичных моделей в Анн-Арборе, штат Мичиган. Позже в январе было объявлено о нескольких пилотных программах с Postmates, направленных на изучение способов интеграции различных служб доставки (если это необходимо).