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Москва встала в многокилометровых пробках
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Москва встала в многокилометровых пробках 

News.ru + ещё 3 15 ноября 2018
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Столичных автомобилистов предупреждают о серьёзных заторах на дорогах. «Яндекс» оценивает ситуацию на магистралях мегаполиса на восемь баллов.
В московском департаменте транспорта отмечают, что плохо едут машины на всем протяжении Третьего транспортного и Садового колец. Снижены скорости на внешней стороне на северо-западе МКАД, наблюдаются пробки на востоке — по внутренней стороне, на юго-востоке и юго— западе — машины толкаются в обоих направлениях.
Автомобилистов предупреждали об ухудшении трафика. Температура в столичном регионе стремится к минусовым значениям, минувшей ночью выпал снег, под утром образовалась гололедица. Водителей, которые не успели поменять резину, просят не садиться за руль.
Ранее россиян предупредили о надвигающемся в центр страны «снежном ударе».
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