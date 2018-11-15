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BMW M5 прошел через тюнинг
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BMW M5 прошел через тюнинг 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Работу над машиной провели специалисты мастерской G-Power.
Внешне автомобиль практически не претерпел никаких изменений. Добавились только диски на 21 дюйм с двумя спицами, а также эмблемы G-Power на кузове.
Основные преобразования коснулись двигателя V8 на 4,4 литра. Были внесены существенные изменения не только в конструкцию мотора, но и в его программное обеспечение.
Так, появились более форсированные турбокомпрессоры и повторно установленный ECU. Сзади приспособлены четыре выхлопных отверстия, сделанных из титанового сплава.
Однако самое главное не в этом. Благодаря умельцам, двигатель четырехдверного седана получил на выходе 789 лошадиных сил. Это на 172 единицы мощности выше заводского варианта.
Масса автомобиля составляет примерно 2 тонны. Тем не менее, это ему не мешает брать 100 километров в час за 2,9 секунд. Предельная же скорость составляет 335 км/час.
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