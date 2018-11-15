BMW M5 прошел через тюнинг

Работу над машиной провели специалисты мастерской G-Power.

Внешне автомобиль практически не претерпел никаких изменений. Добавились только диски на 21 дюйм с двумя спицами, а также эмблемы G-Power на кузове.

Основные преобразования коснулись двигателя V8 на 4,4 литра. Были внесены существенные изменения не только в конструкцию мотора, но и в его программное обеспечение.

Так, появились более форсированные турбокомпрессоры и повторно установленный ECU. Сзади приспособлены четыре выхлопных отверстия, сделанных из титанового сплава.

Однако самое главное не в этом. Благодаря умельцам, двигатель четырехдверного седана получил на выходе 789 лошадиных сил. Это на 172 единицы мощности выше заводского варианта.

Масса автомобиля составляет примерно 2 тонны. Тем не менее, это ему не мешает брать 100 километров в час за 2,9 секунд. Предельная же скорость составляет 335 км/час.