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Новые Tesla будут сами приезжать к покупателям
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«Беспилотник» Tesla сможет приехать домой к покупателю, заявил Маск 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Беспилотные автомобили Tesla уже через год смогут сами приезжать к двери дома покупателя, написал в своем Twitter основатель и глава компании Tesla Илон Маск.
"Скорее всего, технически они смогут это делать уже через год. Дальше все будет зависеть от регуляторов", — ответил Маск на вопрос, когда беспилотные автомобили Tesla смогут сами приезжать к двери покупателя.
Глава компании на своей странице также сообщил о том, что Tesla приобрела дополнительные грузовые мощности, чтобы обеспечить быструю доставку уже существующих электромобилей Model 3. В частности, компания будет использовать специализированные суда-ролкеры для транспортировки автомобилей в Европу и Азию в первом квартале следующего года.
Маск также подтвердил, что первые поставки Model 3 в Китай могут состояться уже в марте, но точно не позднее апреля. Он также отметил, что американским покупателям, оформившим заявку до 30 ноября, автомобиль будет доставлен до конца года.
Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.
Обновленная версия полноприводной Tesla Model 3 разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды. Запас хода составляет — 520 километров, максимальная скорость — 230 километров в час. Стоимость этой версии — плюс 5 тысяч долларов к базовой цене модели в 35 тысяч долларов.
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