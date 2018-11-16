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FCA рассекретила новый Jeep Gladiator
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FCA рассекретила новый Jeep Gladiator 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Обновленная модель Jeep Gladiator будет представлена производственной компанией Fiat Chrysler Automobiles на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Основное отличие новой модели заключается в том, что машина будет представлена с двумя вариантами крыши, стандартным и мягким. Причем мягкий вариант крыша в этом сегменте автомобиль ранее не использовал ни один производитель.
С технической стороны автомобиль полностью изменен. Несмотря на то, что официальных технических параметров сотрудники компании не озвучивают, автолюбители предполагают, что модель будет мощнее. Салон транспортного средства так же претерпел серьезные изменения, в частности установлена новая современная приборная панель и более комфортабельные сидения.
Любую информацию, которая появляется о новой модели производители никак не комментируют, предпочитая оставлять в тайне все нюансы нового автомобиля до его официально презентации, которая пройдет 28 ноября текущего года. Эксперты со своей стороны, утверждают, что сразу после презентации автомобиль сможет занять безоговорочное лидерство среди американских моделей этого сегмента.
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