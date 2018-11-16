Ещё
Kosmiq — новый кроссовер от Skoda
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda Kosmiq — новый кроссовер из Чехии 

Allroader.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: allroader.ru
Чешская компания Skoda провела регистрацию нового имени Kosmiq. Какая какая конкретно модель получит это название — не сообщается, но можно предположить, что это будет компактный кроссовер, по своим размерам соответствующий Volkswagen T-Cross. К тому же, имя идеально вписывается во внедорожную линейку бренда: Kosmiq, Kamiq, Karoq, Kodiaq.
Также, новинка может стать серийным воплощением инновационного концепта Skoda Vision X (на фото), показанного весной текущего года. В качестве наиболее вероятной площадки для презентации модели называется мартовский автосалон в Женеве в 2019 году. В продаже компактный SUV должен появиться уже к середине 2019 года.
Если информация подтвердится, Kosmiq будет создан на базе модульного шасси MQB A0 со стандартным набором силовых агрегатов, используемых на автомобилях Skoda и Volkswagen и обладающих объемом от 1.0 до 1.6 литров. Полного привода модель не получит. Ориентировочная длина кузова модели будет составлять около 4100 — 4200 мм.
Внешность Шкода Космик может быть выполнена в единой стилистике со Skoda Karoq и упомянутым выше концептом Vision X, как и оформление интерьера. Более подробно узнать о проекте можно будет в течение ближайших зимних месяцев.
Не исключено, что в будущем Шкода Космик доберется и до российского рынка, хотя субкомпактные кроссоверы не очень популярны в нашей стране.
Allroader.ru: последние новости
В Китае показали преобразившийся KIA Sportage Стильный Chevrolet Blazer спешит в Китай с новым именем В Сети показали внедорожник Hyundai Palisade без камуфляжа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельное ДТП парализовало Кутузовский проспект27
Назван способ избежать штрафа за нечитаемые номера
По «Берёзовой роще» пронеслась передвижная баня с девушками в купальниках
Америка дождалась: тест-драйв Ford Ranger
Водителей лишают прав из-за болтов13
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение