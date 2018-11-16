Skoda Kosmiq — новый кроссовер из Чехии

Чешская компания Skoda провела регистрацию нового имени Kosmiq. Какая какая конкретно модель получит это название — не сообщается, но можно предположить, что это будет компактный кроссовер, по своим размерам соответствующий Volkswagen T-Cross. К тому же, имя идеально вписывается во внедорожную линейку бренда: Kosmiq, Kamiq, Karoq, Kodiaq.

Также, новинка может стать серийным воплощением инновационного концепта Skoda Vision X (на фото), показанного весной текущего года. В качестве наиболее вероятной площадки для презентации модели называется мартовский автосалон в Женеве в 2019 году. В продаже компактный SUV должен появиться уже к середине 2019 года.

Если информация подтвердится, Kosmiq будет создан на базе модульного шасси MQB A0 со стандартным набором силовых агрегатов, используемых на автомобилях Skoda и Volkswagen и обладающих объемом от 1.0 до 1.6 литров. Полного привода модель не получит. Ориентировочная длина кузова модели будет составлять около 4100 — 4200 мм.

Внешность Шкода Космик может быть выполнена в единой стилистике со Skoda Karoq и упомянутым выше концептом Vision X, как и оформление интерьера. Более подробно узнать о проекте можно будет в течение ближайших зимних месяцев.

Не исключено, что в будущем Шкода Космик доберется и до российского рынка, хотя субкомпактные кроссоверы не очень популярны в нашей стране.