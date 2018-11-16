Москвичей призвали срочно поменять авторезину

В центре погоды «Фобос» автомобилистов призвали сменить летнюю резину на зимнюю как можно скорее. Как сообщает агентство «Москва», 17 ноября в европейской части России начнется снегопад.

«Природа дает жителям центральных областей Европейской России последний шанс», — подчеркнули синоптики.

По их данным, мокрый снег выпадет во второй половине субботы, 17 ноября.

В пятницу, 16 ноября, погода в Москве будет солнечной, сухой и спокойной, но вечером 17 ноября вырастет вероятность гололедицы. В «Фобосе», подчеркнули, что в таких условиях ездить на машине с летней резиной станет просто опасно.

В воскресенье, 18 ноября, в регионе снова пройдут осадки. Температура воздуха останется на нулевом уровне. И 18-го, и 19 ноября на дорогах будет скользко.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что даже с зимней резиной нужно ездить аккуратнее, пишет « Российская газета ». В ЦОДД напомнили о более длинном пути торможения и попросили отказаться от резких торможений и перестроений.

В Москве днем 17 ноября будет от ноля до плюс двух градусов, по области — от минус двух до плюс трех градусов.