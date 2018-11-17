Из пикапа GMC Sierra сделали «самолёт»

Пикап GMC Sierra 2500 HD с неповторимым внешним видом был оформлен в качестве лота на американском аукционе eBay

Продаваемый автомобиль создан на основе GMC Sierra 2500 HD, зарегистрирован и имеет допуск к использованию на стандартных автомобильных дорогах. Все имеющиеся требования к транспортным средствам им выполнены: у него имеются фары, поворотные сигналы и сигналы остановки, зеркала заднего вида и другие требуемые устройства.

Кузов в передней и задней части является точной копией корпуса летательного аппарата Cessna 421b американского производства.

Продавец необычного автомобиля дал ему название «Planecar». Еще одной особенностью данного автомобиля является наличие пропеллера с возможностью вращения во время нахождения транспортного средства в дороге.

Предельная скорость, которую удалось развить автомобилю, составила 64 км/ч. Количество людей, которых может перевозить автомобиль — 6 человек. В оборудование также входит двигатель объемом 6 литров и автоматическая коробка передач, круиз-контроль и автомобильный кондиционер. Привод автомобиля — задний.