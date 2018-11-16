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Названы самые частые нарушения ПДД зимой
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Названы самые частые нарушения ПДД зимой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» перечислил правила дорожного движения, за нарушение которых дорожные полицейские штрафуют зимой с большей готовностью, чем во время других сезонов.
Если весной, летом и осенью автомобилистов штрафуют за грязные фары, езда с которыми и впрямь запрещена, то зимой их могут наказать и за чистые, но всего лишь присыпанные снегом.
По той же причине зимой наказывают и за нечитаемые номера автомобилей. Более того, некоторые служащие ГАИ могут и вовсе счесть появление снега на номере преднамеренным и оштрафовать гораздо жестче.
Другим характерным для зимы нарушением является езда с замерзшей незамерзайкой, точнее, с неработающими по этой причине форсунками стеклоочистителя.
Наконец, наказать могут и тех, кто завел машину во дворе ради прогрева после морозной ночи. Формально такие водители нарушают запрет парковаться в жилой зоне с включенным мотором.
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