Названы самые частые нарушения ПДД зимой

«АвтоВзгляд» перечислил правила дорожного движения, за нарушение которых дорожные полицейские штрафуют зимой с большей готовностью, чем во время других сезонов.

Если весной, летом и осенью автомобилистов штрафуют за грязные фары, езда с которыми и впрямь запрещена, то зимой их могут наказать и за чистые, но всего лишь присыпанные снегом.

По той же причине зимой наказывают и за нечитаемые номера автомобилей. Более того, некоторые служащие ГАИ могут и вовсе счесть появление снега на номере преднамеренным и оштрафовать гораздо жестче.

Другим характерным для зимы нарушением является езда с замерзшей незамерзайкой, точнее, с неработающими по этой причине форсунками стеклоочистителя.

Наконец, наказать могут и тех, кто завел машину во дворе ради прогрева после морозной ночи. Формально такие водители нарушают запрет парковаться в жилой зоне с включенным мотором.