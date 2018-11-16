Blazer удлинили и превратил в концепт

Chevrolet удлинила кроссовер Blazer и превратила его в концепт

На выставке в Гуанчжоу компания Chevrolet представила целую россыпь новинок, часть которых может в будущем превратиться в специальные версии серийных автомобилей. Попутно Chevrolet возродила сразу два автомобильных имени — одно из 1975 года, а второе — 80-летней давности.

Специально для Китая Chevrolet вернула из небытия название Monza. Под этим именем компания выпускала фастбэки, купе, универсалы и даже трековые спорткары во второй половине семидесятых. Сейчас под именем Monza компания планирует вывести на китайский рынок среднеразмерный седан, который (видимо, в память о спортивном прошлом) получит модификацию RS — правда, по слухам, спортивного в ней будут только некоторые элементы дизайна.

Вспомнили в Chevrolet и об имени CarryAll — еще в 1935 году так именовали некоторые внедорожники Chevrolet Suburban . На этот раз историческое имя досталось вседорожному концепту, полное название которого звучит как Chevrolet FNR-CarryAll. Благодаря дизайну в стиле спорткара Chevrolet Camaro концепт изрядно напоминает представленный не так давно кроссовер Chevrolet Blazer — у серийного вседорожника и концепта выглядят общими, к примеру, оформление передней части и эстравагантных задних стоек. Однако, FNR-CarryAll получил право именоваться концептом благодаря некоторым знаковым отличиям от серийной модели.

Он заметно больше: в длину концепт вытянулся на 5 метров, а его колесная база составляет 2 867 мм. За счет этого в салон концепта удалось поместить три ряда сидений по два кресла в каждом. Кроме того, FNR-CarryAll отличается карбоновыми деталями кузова, 22-дюймовыми колесными дисками, спортивными креслами и цифровой приборкой в салоне, а также рядом мультимедийных решений для задних пассажиров.

Вероятнее всего, FNR-CarryAll должен демонстрировать направление, в котором будет двигаться развитие Blazer при адаптации кроссовера для китайского рынка. Там, как известно, пользуются популярностью удлиненные модификации серийных моделей с расширенным внутренним оснащением. При этом серийный Chevrolet Blazer не только не продается в Китае, но еще и ни разу не был там показан.

Помимо всего прочего, Chevrolet показала в Гуанчжоу особую модификацию седана Malibu XL под названием Redline, а также одноименную версию трекового Corvette C7. R с 500-сильным атмосферным V8 объемом 5,5 л. Ей предстоит участвовать в этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость, который состоится в Шанхае.