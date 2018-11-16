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Audi A6L 2019 дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу
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Audi A6L 2019 дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Сегодня, 16 ноября, в Гуанчжоу стартовала автомобильная выставка, на которой уже 16-й раз собираются представители мирового автопрома, чтобы продемонстрировать свои достижения за год.
В числе новинок прибыл в Китай Audi A6L 2019, построенный специально для местного рынка с удлиненной базой. Другими словами, обычный A6 Sedan, доступный в Европе и США, не будет продаваться в КНР.
Как и в случае пары A8 / A8 L, Audi не испортила дизайн A6L, поскольку он выглядит практически так же, как и обычная версия. Излишне говорить, что задние двери немного длиннее, чтобы отразить растянутую колесную базу теперь размером 3024 мм (вместо обычных 2924 мм.
Большее расстояние между осями высвобождает пространство для ног пассажиров второго ряда и большей свободой на задних сидениях.
Изначально Audi A6L будет продаваться в Китае с 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, развивающим 190 лошадиных сил или 224 л.с. Позже в силовой диапазон модели будет добавлена экономная гибридная версия, которая, вероятно, будет иметь суффикс E-Tron.
Новый Audi A6L составит конкуренцию BMW 5 Series и Mercedes E-Class Sedan, построенным в Китае для местного рынка в LWB-образцах, а также растянутому Jaguar XFL.
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