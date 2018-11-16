Mercedes-Benz рассказал о заводе будущего

Компания Mercedes-Benz раскрыла подробности об одной из самых продвинутых производственных площадок в мире — Factory 56. Комплекс, который к 2022 году станет полностью CO2-нейтральным, оборудуют фотоэлектрической системой электроснабжения, автономной транспортной линией и подключат к единой информационной платформе, объединяющий поставщиков компонентов, производственные отделы и конечных покупателей.

Площадь Factory 56 составляет 220 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 30 футбольным полям. Первый камень в новый завод заложен в феврале 2018 года, а запуск сборочной линии запланирован на начало следующего десятилетия. На Factory 56 будут выпускать следующее поколение S-Class, модели электрического суббренда EQ и, в перспективе, беспилотники.

На крыше комплекса смонтирована фотоэлектрической система электроснабжения, а 40 процентов ее площади засажено растениями. Это помогает сделать здание более энергоэффективным и создать в помещениях благоприятный микроклимат.

Главная особенность нового завода Mercedes-Benz — отсутствие традиционного конвейера. Его функцию выполняют так называемые TecLines — автономные транспортные платформы, позволяющие бо́льшую часть времени автомобилю оставаться на одном месте, а не перемещаться по сборочной линии. Кроме того, такой подход позволяет увеличивать количество сборочных линий без необходимости перестройки здания.

Практически все операции на Factory 56 автоматизированы, а площадка полностью переведена на безбумажный документооборот. Для поставки необходимых компонентов к линиям сборки используются тележки, подключенные к интеллектуальной системе отгрузки. Она собирает данные о функционировании всего предприятия и поставляет необходимые материалы в соответствующие зоны. Всего на Factory 56 будет работать 300 автономных транспортных систем.

Стоит отметить, что к общей сети будут подключены даже инструменты. Например, ключи будут автоматически выставлять нужный момент для затяжки отдельно взятых болтов.