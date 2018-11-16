Кроссовер Geely Atlas снова подорожал

Продажи китайского вседорожника Geely Atlas в России стартовали относительно недавно — на рубеже зимы и весны. Между тем, производитель уже не в первый раз повышает стоимость кроссовера, причем в общей сложности осенью нынешнего года "Атлас" подорожал примерно на 50 000 рублей.

В ноябре Geely переписала ценники практически на все комплектации кроссовера, кроме базовой: по данным агентства "Автостат", диапазон роста цен составил от 10 до 30 тысяч рублей.

Как и ранее, цена на кроссовер стартует с отметки в 1 049 990 рублей за версию Base. В исполнении Comfort с двухлитровым атмосферным мотором сейчас за кроссовер придется отдать 1 179 990 рублей — это на 10 тысяч больше, чем ранее. Та же комплектация, но с более мощным мотором объемом 2,4 л и автоматической КПП в отличие от механики подорожала уже на 20 000 рублей и стоит теперь 1 299 990 рублей. Если же к этой комплектации добавить систему полного привода, то цена увеличится до 1 399 990 рублей.

Наконец, топовая версия Luxury стоит как минимум 1 359 990 рублей, что означает рост цены на 30 000 рублей — в случае с переднеприводной модификацией. Самый же дорогой и "упакованный" Geely Atlas в полноприводном исполнении оценен в 1 459 990 рублей.

Агентство отмечает, что это уже второе повышение цены на вседорожник нынешней осенью. Первое состоялось в сентябре и составило 20 000 рублей.

В России "Атлас" предлагается с двум типами двигателя — бензиновыми четырехцилиндровыми атмосферниками объемом 2,0 и 2,4 л и отдачей 139 и 149 л.с. соответственно. Полный привод и шестидиапазонная автоматическая КПП доступны только для старшего мотора, базовый предлагается лишь с шестиступенчатой механикой и приводом на переднюю ось.