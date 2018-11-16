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Обнародованы дебютные фотографии родстера от Saab
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Обнародованы дебютные фотографии родстера от Saab 

PNZdrive + ещё 2 16 ноября 2018
Фото: PNZdrive
Автоэксперты захотели продемонстрировать, какую бы внешность мог получить современный родстер от производителя из Швеции Saab. В итоге, получилась вполне себе «классика», сконструированная на платформе Saab.
Так, эксперт и дизайнер Никита Чуйко от федерального специздания Колеса.ру, продемонстрировал как бы мог выглядеть родстер, созданный на «тележке» от BMW Z4 от забытой фирмы Saab. Автор изображений пояснил, что в основу его дизайнерского решения легли автомобили 9-5 и 9-4Х. Глядя на итог, можно сказать, что машина вышла бы очень привлекательной.
Во внешнем облике родстера Saab просматривается характерный изгиб переднего ветрового стекла, дизайн передних фар и трапецевидная радиаторная решетка. Задняя часть модели повторяет стилистические решения последних моделей производителей из Чехии. Также в экстерьере присутствуют легкосплавные диски колес, сделанные в стиле лопастей реактивных агрегатов.
Можно подумать, что и техническая составляющая была отчасти позаимствована у немецкого концерна BMW. Если бы это произошло, то такой Saab стал бы первой моделью в истории марки с заднеприводной системой и шестицилиндровым агрегатом. Но все это лишь дизайнерские изыски российского независимого эксперта.
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