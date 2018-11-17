Citroen построил кемпер для мотоциклистов

Полноценный кемпер для мотоциклистов был построен автомобильной компанией CITROEN

Сотрудники французской автомобильной компании показали специализированное создание модели Jumper, в название которого руководителями компании была добавлена приставка Bike Solution. При начальной разработке и производстве модели были задействованы так же специалисты из производственной компании Flexebu. занимающиеся созданием подобных фургонов.

Выбранный в качестве исходной базы фургон был превращен в настоящий дом на колесах, который к тому же получил два полноценных места для перевозки мотоциклов. Для того, чтобы не возникало проблем с погрузкой и выгрузкой техники разработчики установили соответствующую лебедку.

Комфорт пассажиров обеспечен наличием двух полноценных кроватей, полноценным кухонным блоком, который имеет все необходимое и поворотными сидениями, спереди. Весь фургон выполнен у едином стиле, что придает ему дополнительную изящность и стиль. Единственным недостатком, который присутствует у фургона можно назвать отсутствие санузла.