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Citroen построил кемпер для мотоциклистов
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Citroen построил кемпер для мотоциклистов 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Полноценный кемпер для мотоциклистов был построен автомобильной компанией CITROEN.
Сотрудники французской автомобильной компании показали специализированное создание модели Jumper, в название которого руководителями компании была добавлена приставка Bike Solution. При начальной разработке и производстве модели были задействованы так же специалисты из производственной компании Flexebu. занимающиеся созданием подобных фургонов.
Выбранный в качестве исходной базы фургон был превращен в настоящий дом на колесах, который к тому же получил два полноценных места для перевозки мотоциклов. Для того, чтобы не возникало проблем с погрузкой и выгрузкой техники разработчики установили соответствующую лебедку.
Комфорт пассажиров обеспечен наличием двух полноценных кроватей, полноценным кухонным блоком, который имеет все необходимое и поворотными сидениями, спереди. Весь фургон выполнен у едином стиле, что придает ему дополнительную изящность и стиль. Единственным недостатком, который присутствует у фургона можно назвать отсутствие санузла.
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