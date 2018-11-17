Эксперт рассказал, как продать дорого «Ниву»

Среди автолюбителей есть как минимум две категории автовладельцев. Первые приобретают автомобиль один раз и на долго. И тут дело зачастую не в деньгах, а в привыкании к конкретному автомобилю.

Другие — испытав возможности одной машины, хотят приобрести другую. Но они не избавляются от "дряхлого корыта", а просто хотят чего-то нового.

Но покупателю не просто пояснить, что ты решил попробовать что-то новое и не вынашиваешь планы обмануть. Чтобы расположить к себе потенциального покупателя эксперты рекомендуют предоставить ему сервисную книжку. Тогда у человека будет меньше вопросов.

Одним из важных показателей является возраст машины. В данной ситуации стоит акцентировать внимание на конкретном сроке эксплуатации. Это всегда может прибавить несколько тысяч к цене.

Также хорошую цену можно просить за авто с малым (до 15000 км) пробегом.

Повышает шансы выгодно продать машину кузов с хорошо сохранившимся лакокрасочным покрытием, а также родные колесные диски и резина.