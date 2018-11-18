«АвтоВАЗ» объявил о способах купить модели LADA дешевле

«АвтоВАЗ» предлагает автолюбителям несколько способов купить отечественную машину дешевле.

«АвтоВАЗ» подготовил несколько предложений для автолюбителей.

Как следует из пресс-релиза концерна, у водителей теперь есть возможность сэкономить от 20 до 40 тысяч рублей при замене подержанной машины на новую по программе trade-in. Прямая скидка будет действовать для трех моделей LADA — трехдверной 4x4, 4x4 Bronto и пикапа Granta. В денежном эквиваленте выгода составит 30 тысяч рублей на первую модель и по 50 тысяч на две оставшиеся, утверждают в «АвтоВАЗе».

«АвтоВАЗ» также сообщает о запуске своей программы автокредитования LADA Finance. Производитель заявляет, что по этой программе при покупке авто в ноябре можно сэкономить от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели.

Еще одна программа компании — EcoGaz — позволит получить выгоду до 115 тысяч рублей при покупке автомобиля LADA Vesta CNG в ноябре. Данная машина работает на бензине и метане, что позволяет снизить расходы на топливо в три раза.

В последний месяц осени LADA предлагает сэкономить при покупке в лизинг модели Largus: 50 000 рублей на фургон и 40 000 рублей на пассажирский универсал, сообщается на сайте автокомпании.