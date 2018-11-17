В Воронеже заметили автомобиль «из будущего»

Необычный для этого города транспорт сфотографировали на одной из заправок.

Вскоре выяснилось, что в поле зрения камер попал спортивный Lexus RC F. На российском рынке цена такой двухдверной машины стартует от 6 с половиной миллионов рублей.

RC F изначально был предназначен для рынков США и Канады. Там он выступил в роли конкурента для BMW M4, а также Audi RS5 Японские же состоятельные люди знают эту машину как Toyota Harrier. На ней установлен пятилитровый мотор на 8 цилиндров. Автоматическая трансмиссия имеет также 8 положений переключения передач.

До 100 километров машина сможет разогнаться за 4,5 секунды. Скоростной же предел составляет 270 км/час.