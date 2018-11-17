Ещё
В Воронеже заметили автомобиль «из будущего»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже заметили автомобиль «из будущего» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Необычный для этого города транспорт сфотографировали на одной из заправок.
Вскоре выяснилось, что в поле зрения камер попал спортивный Lexus RC F. На российском рынке цена такой двухдверной машины стартует от 6 с половиной миллионов рублей.
RC F изначально был предназначен для рынков США и Канады. Там он выступил в роли конкурента для BMW M4, а также Audi RS5  Японские же состоятельные люди знают эту машину как Toyota Harrier. На ней установлен пятилитровый мотор на 8 цилиндров. Автоматическая трансмиссия имеет также 8 положений переключения передач.
До 100 километров машина сможет разогнаться за 4,5 секунды. Скоростной же предел составляет 270 км/час.
Остается добавить, что автомобиль с индексом F является спортивной версией Lexus RS. Данная машина является эволюцией в развитии Lexus IS.
Car.ru: последние новости
Штрафа за плохо читаемые номера можно избежать Эксперт рассказал, как продать дорого «Ниву» Citroen построил кемпер для мотоциклистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes137
В работе «Яндекс. Драйв» возникли сбои
Назван способ избежать штрафа за нечитаемые номера2
Эксперт рассказал, как продать дорого «Ниву»
Под Саратовом поезд протаранил автобус4
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение