В Воронеже заметили автомобиль «из будущего» 

Необычный для этого города транспорт сфотографировали на одной из заправок.
Вскоре выяснилось, что в поле зрения камер попал спортивный Lexus RC F. На российском рынке цена такой двухдверной машины стартует от 6 с половиной миллионов рублей.
RC F изначально был предназначен для рынков США и Канады. Там он выступил в роли конкурента для BMW M4, а также Audi RS5 Японские же состоятельные люди знают эту машину как Toyota Harrier. На ней установлен пятилитровый мотор на 8 цилиндров. Автоматическая трансмиссия имеет также 8 положений переключения передач.
До 100 километров машина сможет разогнаться за 4,5 секунды. Скоростной же предел составляет 270 км/час.
Остается добавить, что автомобиль с индексом F является спортивной версией Lexus RS. Данная машина является эволюцией в развитии Lexus IS.