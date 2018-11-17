В работе «Яндекс. Драйв» возникли сбои

В работе сервиса каршеринга «Яндекс. Драйв» произошел сбой, сообщают пользователи в социальных сетях. В частности, некоторые жалуются, что не могут открыть забронированную машину и при этом не могут отменить поездку. Другие сообщают о проблемах с завершением поездки.
«Забронировали машину, ни открыть, ни завершить аренду не получается. Все линии поддержки игнорят полчаса на морозе стоим, а деньги тем временем списываются», — написал один из пользователей в Twitter.
«Отличный» сервис у @yandex! Забронировали машину, ни открыть, ни завершить аренду не получается. Все линии поддержки игнорят 🤬 полчаса на морозе стоим, а деньги тем временем списываются. Супер #яндексдрайв #яндекс #каршеринг— Mur mur (@Pandadora88) 17 ноября 2018 г.
О проблеме при использовании каршеринга «Яндекс. Драйв» сообщила также одна из сотрудниц «Ведомостей».
«Мы не могли завершить поездку полчаса, билинг не работал», — рассказала она.
Водители платят за время пользования автомобилями «Яндекс. Драйв». Пользователи жалуются, что за то время, в течение которого они не могут открыть забронированный автомобиль или завершить поездку, с из банковских карт снимаются средства за услуги каршеринга.
По словам пользователей, дозвониться в службу поддержки не удается, по телефону отвечает робот, который говорит, что «Яндекс» решает проблему. «Ведомости» направили запрос представителю компании, на момент публикации ответа не было.