Ещё
В работе «Яндекс. Драйв» возникли сбои
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пользователи сообщили о сбое в работе сервиса каршеринга «Яндекс. Драйв» 

Ведомости 3 часа назад
Фото: ТАСС
В работе сервиса каршеринга «Яндекс. Драйв» произошел сбой, сообщают пользователи в социальных сетях. В частности, некоторые жалуются, что не могут открыть забронированную машину и при этом не могут отменить поездку. Другие сообщают о проблемах с завершением поездки.
«Забронировали машину, ни открыть, ни завершить аренду не получается. Все линии поддержки игнорят полчаса на морозе стоим, а деньги тем временем списываются», — написал один из пользователей в Twitter.
О проблеме при использовании каршеринга «Яндекс. Драйв» сообщила также одна из сотрудниц «Ведомостей».
«Мы не могли завершить поездку полчаса, билинг не работал», — рассказала она.
Водители платят за время пользования автомобилями «Яндекс. Драйв». Пользователи жалуются, что за то время, в течение которого они не могут открыть забронированный автомобиль или завершить поездку, с из банковских карт снимаются средства за услуги каршеринга.
По словам пользователей, дозвониться в службу поддержки не удается, по телефону отвечает робот, который говорит, что «Яндекс» решает проблему. «Ведомости» направили запрос представителю компании, на момент публикации ответа не было.
Ведомости: последние новости
«Коммерсантъ» узнал о дефиците топлива у независимых АЗС ГИБДД определилась с размером штрафа за опасное вождение Козак рассказал о «безобразиях» на независимых АЗС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Воронеже заметили автомобиль «из будущего»
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes137
Назван способ избежать штрафа за нечитаемые номера2
Прут по встречке и считают, что правы: гаишники показали, как «разрулить» сложный перекресток в Уфе
Эксперт рассказал, как продать дорого «Ниву»
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение