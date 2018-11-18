Автозаводы в России выпустили 1,3 млн машин

За десятимесячный период текущего года было отмечено повышение уровня производства легковых машин российскими автозаводами на 15%.

Общее количество выпущенных единиц техники составило 1,3 млн экземпляров. Также отмечается повышение роста темпов производства. Уровень роста составил 6,8% по сравнению с подобным отрезком времени прошлого года. В сравнении с уровнем производства в сентябре количество вышедших с конвейера машин в октябре увеличилось более чем на 12%.

По имеющимся данным, также отмечен рост автобусного производства. За большую часть текущего года российскими предприятиями было выпущено почти 23 тысячи различных моделей автобусов. Также отмечен тот факт, что только за октябрь увеличение автобусного производства заводами России составило более 35% по сравнению с временным промежутком прошедшего года и в размере 21% по сравнению с сентябрем этого года.

Производство грузовиков, наоборот, сократилось. Общее количество выпущенных автомобилей насчитывает 125 тысяч экземпляров, что немного меньше количества, произведенного в 2017 году.