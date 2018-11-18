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Сколько можно ездить с просроченными правами
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Сколько можно ездить с просроченными правами 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно действующим нормативным актам, водительские удостоверения выдаются прошедшим обучение в автошколе лицам на 10 лет.
Если в течение этого периода вы смените фамилию, потеряете или испортите «права», то после внеплановой замены окончание срока их действия будет выпадать на дату, указанную в предыдущей карточке. Чтобы новые права, даже при внеплановой замене, выдавались на новые 10 лет, необходимо к пакету документов прикрепить свежую медицинскую справку.
Эксплуатация автомобиля водителем, чьи «права» просрочены хотя бы на 1 сутки запрещена. Чтобы избежать проблем, заблаговременно начинайте оформление нового удостоверения. Лиц с недействительными «правами» закон приравнивает к совершеннолетним гражданам, не проходившим обучение в автошколе.
Первая же их встреча с инспектором ГИБДД приведет к штрафу в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Владельца транспортного средства, который доверил управление своего автомобиля лицу с недействительными «правами» оштрафуют на 30 тысяч рублей.
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