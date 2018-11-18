Сколько можно ездить с просроченными правами

Согласно действующим нормативным актам, водительские удостоверения выдаются прошедшим обучение в автошколе лицам на 10 лет.

Если в течение этого периода вы смените фамилию, потеряете или испортите «права», то после внеплановой замены окончание срока их действия будет выпадать на дату, указанную в предыдущей карточке. Чтобы новые права, даже при внеплановой замене, выдавались на новые 10 лет, необходимо к пакету документов прикрепить свежую медицинскую справку.

Эксплуатация автомобиля водителем, чьи «права» просрочены хотя бы на 1 сутки запрещена. Чтобы избежать проблем, заблаговременно начинайте оформление нового удостоверения. Лиц с недействительными «правами» закон приравнивает к совершеннолетним гражданам, не проходившим обучение в автошколе.