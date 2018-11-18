Что чаще всего воровали с машин в СССР

Для того, чтобы разукомплектовать автомобиль, не требовалось слишком уж много времени. Украденные детали всплывали на многочисленных барахолках по всей стране.

Для получения требуемой детали некоторые владельцы автомобилей шли на различные ухищрения. Против автомобильных воров не помогали никакие придуманные средства — механические средства, препятствующие угону, заваривание на зимний период гаражных дверей либо создание гаражных кооперативов. На угон либо воровство детали требовались считанные секунды.

Наиболее часто встречающимися случаями было не воровство колес либо колпаков, как может показаться на первый взгляд, а сливание бензина. "Девятки" и "Москвичи" этой участи избегали — на их топливных баках имелся замок. Топливные баки хэтчбеков находились под днищем, и имели слишком сложные и запутанные магистрали. А вот на классических автомобилях заливная горловина располагалась практически сразу за крышкой. Владелец, оставивший в ночное время машину на неохраняемой территории, утром мог обнаружить полное отсутствие топлива в баке.