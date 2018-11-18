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Знаменитый итальянский «гараж» пополнился Fiat panda 4x4
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Знаменитый итальянский «гараж» пополнился Fiat panda 4x4 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Fiat Panda первого поколения, возможно, не самый захватывающий автомобиль, но, тем не менее, он выполняет свою работу.
Этот пример более особенный, чем остальные, так как он принадлежал дедушке Лапо Элкана, Джанни Аньелли, который держал его в Санкт-Морице, Швейцария.
Аньелли ездил на вертолете на знаменитый курорт, где он водил классическую панду 4×4 по заснеженным дорогам. Итак, имея в виду сентиментальную ценность, владелец таможни Garage Italia и внук Аньелли, Лапо Элканн приступил к ее восстановлению.
Внешний дизайн небольшого хэтчбека теперь имеет серебристую отделку и украшен несколькими полосками в двухцветном оттенке. Оригинальные диски все еще на месте, как и некоторые механические части, включая оригинальный, крошечный двигатель.
Хотя дизайн этой панды первого поколения гораздо менее яркий по сравнению с другими проектами Garage Italia Customs, интерьер более уютный, чем когда-либо.
Именно здесь фирма Lapo Elkann использовала темно-синий оттенок для ткани, которая теперь покрывает сиденья, приборную панель и дверные панели. Называется Vitale Barberis Canonico, это был, по-видимому, любимый цвет Аньелли, и контрастирует с черной кожаной отделкой. Некоторые из первоначальных пластмасс все еще там, и дать ему особенное касание, компания добавляла их логотип внутрь.
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