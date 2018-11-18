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Москвичам посоветовали сменить резину
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«Даже самые смелые уже переобулись»: москвичам посоветовали сменить резину 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Похолодание и выпавший снег приведут в Москве и Подмосковье к гололедице. Синоптики советуют автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что "переобуться" нужно было еще 7—10 дней назад. Как известно, свойства летней резины таковы, что на холоде она теряет эластичность, ухудшается сцепление с дорогой. Использовать ее можно при температурах не ниже плюс пяти градусов. "Даже самые смелые сотрудники Гидрометцентра уже сменили резину", — добавил Вильфанд.
По прогнозам метеорологов, в столичном регионе со вторника и до конца рабочей недели ожидаются отрицательные температуры как днем, так и ночью. Возможны незначительные осадки в виде снега. Это создаст условия для образования гололедицы на дорогах.
Погоду в центре европейской России определяет обширный и сложный антициклон с двумя центрами — южнее Западной Сибири и в Скандинавии. В понедельник днем температура еще сохранит положительные значения. "Но за счет переноса воздушных масс и других факторов с ночи на вторник температуры будут отрицательными", — сообщил научрук Гидрометцентра. По его данным, это близко к многолетней норме.
С понедельника высокое атмосферное давление в Москве и области начнет постепенное снижаться. К концу недели снежный покров достигнет трех-четырех сантиметров.
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