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Mercedes-Benz запускает GLC F-Cell
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Mercedes-Benz запускает GLC F-Cell 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Обновленная модель GLC F-Cell официально представлена автомобильной компанией Mercedes-Benz.
Основным отличием модели является то, что это водородная гибридная версия PHEV. Сотрудники компании заявляют о том, что автомобиль является электрическим, но несмотря на это имеет специализированную гибридную установку, которая позволяет эксплуатировать машину на водородном топливе.
Первая партия обновленных автомобилей будет предоставлена на отдельных рынках Германии. Так же машину можно будет арендовать в организациях, которые занимаются предоставлением такой услуги, как аренда современных машин.
Для того, чтобы водители смогли полноценно эксплуатировать машину на водородном топливе в ближайшее время по всей стране будут построены станции, работающие в сфере реализации водорода. Технические данные обновленной модели пока не оглашаются, но эксперты уверены, что машина должна иметь дополнительные батареи, для использования ее в качестве электрического транспорта, а так же водородные баллоны, предназначенные для водорода.
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